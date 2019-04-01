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Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины

1 апреля 2019 09:24
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Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины
Скорее всего, понадобится второй тур голосования.

После обработки трети протоколов он набирает 30 процентов голосов, на втором месте действующий глава государства Петр Порошенко – за него проголосовали менее 17 процентов, на третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – у нее менее 13 с половиной процентов.

По данным ЦИК, чётвертым идет лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко – 11 с половиной процентов голосов. Напомню, президентские выборы на Украине состоялись в воскресенье. Скорее всего, понадобится второй тур голосования, так никто из кандидатов не набирает 50 процентов голосов, передает Радио Маяк.
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