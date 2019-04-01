Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины
1 апреля 2019 09:24
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После обработки трети протоколов он набирает 30 процентов голосов, на втором месте действующий глава государства Петр Порошенко – за него проголосовали менее 17 процентов, на третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – у нее менее 13 с половиной процентов.
По данным ЦИК, чётвертым идет лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко – 11 с половиной процентов голосов. Напомню, президентские выборы на Украине состоялись в воскресенье. Скорее всего, понадобится второй тур голосования, так никто из кандидатов не набирает 50 процентов голосов, передает Радио Маяк.
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