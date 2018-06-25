Великобритания укрепит военную мощь с помощью надувных танков
25 июня 2018 12:59
172
Великобритания собирается использовать надувные танки, соответствующие реальным размерам боевой машины, для усиления «дезориентирующего потенциала» и компенсации нехватки боевых единиц. О «новом хитром плане» пишет The Times.
В статье отмечается, что такая технология «обмана вражеских систем слежения» уже применяется в России и Соединенных Штатах, в Британии же ее будут использовать для маскировки сокращающегося военного потенциала страны, отмечает британская газета.
В 2017 году Минобороны РФ заново сформировало уникальную воинскую часть, так называемый надувной полк. 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк сделает невидимыми для спутников, самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов важные военные и социальные объекты. Для этого в арсенале полка есть надувные макеты танков, пушек, боевых машин пехоты, комплексов ПВО и других систем вооружения.
В российском ведомстве заявили о важности своевременно и эффективно скрывать свои войска и объекты, ведь современные средства разведки обладают уникальным потенциалом и совершенствуются каждый год, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
471
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
539
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
613
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
137
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
90
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
88
Фоторепортажи
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
1954
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
81
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
483
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
765
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
934
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
677
Мероприятия
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"