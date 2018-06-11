В швейцарском Вале проголосовали против проведения у них Олимпиады-2026
11 июня 2018 10:38
Большинство жителей швейцарского кантона Вале, где, по проекту, может пройти Олимпиада, не устраивает то, что на организацию соревнований из федерального и региональных бюджетов будет выделено, по их мнению, слишком много денег
Жители кантона Вале на юге Швейцарии на референдуме высказались против проведения у них зимних Олимпийских игр в 2026 году. Об этом сообщает местная телекомпания RTS.
Явка на плебисците составила 62,6%. Результаты подсчета голосов показали, что 53,98% участников референдума отрицательно отнеслись к идее выделить из местного бюджета 100 млн швейцарских франков (более $100 млн) на организацию и проведение Олимпиады в Сьоне. По мнению проголосовавших, затраты на проведение соревнований слишком большие, даже несмотря на то, что большую часть финансирования Олимпиады готово взять на себя федеральное правительство страны.
В начале апреля МОК опубликовал список из семи Национальных олимпийских комитетов, которые подтвердили свое намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Параолимпийские игры 2026 года. Помимо Швейцарии кандидатами стали Австрия (Грац), Канада (Калгари), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Турция (Эрзурум), Италия (Кортина-д'Ампеццо, Милан или Турин). Однако позже стало известно о том, что Япония хочет отменить свою заявку и перенести ее на 2030 год, пишет РБК.
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