В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек
15 февраля 2018 10:54
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По меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы в одной из школ города Паркленд в штате Флорида. Об этом заявил шериф округа Бровард, где произошел инцидент, Скотт Исраэл, пишут "Известия".
«Мне жаль сообщить, что погибли 17 человек», — сказал шериф. Он уточнил, что 12 человек были убиты непосредственно в здании школы, трое скончались на улице, еще двое — в больнице.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник полиции, задержан подозреваемый подросток, исключенный за нарушения дисциплины. По данным СМИ, он учился в той же школе, в прошлом он уже угрожал своим одноклассникам.
Перестрелка произошла в среду, 14 февраля, в одной из школ города Паркленд. В результате ЧП пострадали около 50 человек. Нападавший был задержан, он находится в больнице. Расследованием инцидента занимается отделение ФБР.
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