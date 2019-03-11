В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН
11 марта 2019 11:05
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Девятнадцать сотрудников учреждений, связанных с ООН, по предварительным данным, погибли в авиакатастрофе в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек. Об этом сообщила в воскресенье Международная организация по миграции ООН (МОМ).
«По предварительным данным, 19 представителей персонала организаций, связанных с ООН, погибли», — говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.
Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян, пишет ТАСС. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.
В Эфиопии 11 марта объявлено днем траура.
Источник фото: Reuters
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