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Новости /  В мире  

В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным спать на улицах

16 октября 2018 09:23
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В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным спать на улицах
Стражи порядка имеют право их задержать и уничтожить личные вещи.

В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным спать на улицах. Об этом сообщает Reuters. Теперь ночлег на улице расценивается как преступление. Подобных нарушителей полиция может заставить отправиться в ночлежку. В случае если бездомные попались трижды за 90 дней, стражи порядка имеют право их задержать и уничтожить личные вещи, передает Радио Маяк.

В правительстве указывают, что закон нацелен на обеспечение соответствующих условий жизни для не имеющих жилья людей.

По оценкам, в Венгрии насчитывается по меньшей мере 20 тысяч бездомных. При этом на всех не хватает мест в ночлежках: государственные приюты могут разместить лишь 11 тысяч человек, отмечает Euronews.


Фото pixabay.com
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