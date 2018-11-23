В Великобритании освободили щенка, арестованного за укус полицейского
23 ноября 2018 11:46
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Полиция Великобритании отпустила домой четырёхмесячного щенка чау-чау, ранее арестованного за укус полицейского, пишет Daily Mail.
Сообщается, что правоохранители сдались под напором многочисленных защитников животных, которые ответили шквалом возмущения на решение властей поместить собаку в клетку.
Если бы не протесты неравнодушных местных жителей, инцидент со щенком мог обернуться для его хозяев куда более неприятными последствиями: полиция собиралась возбудить против них дело согласно закону об опасных собаках.
Столь строго Бангла и его владельцев наказали за то, что щенок укусил сотрудника полиции, который пытался поймать сбежавшего чау-чау. Правоохранители увезли его в питомник и хотели продержать там девять месяцев, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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