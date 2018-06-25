В Таиланде в пещере пропали 11 футболистов и тренер
25 июня 2018 10:43
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В Таиланде 11 футболистов и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг, которая находится в провинции Чианграй на севере страны. Об этом сообщают Bangkok Post и телеканал Thai PBS.
По данным издания, на данный момент спасатели пытаются найти их.
Пещера находится в национальном заповеднике в населенном пункте Понг Пха и известна своими сталактитами и сталагмитами. Чтобы туристам попасть внутрь, им нужно пересечь небольшой ручей. Когда вода в нем поднимается, пещеру закрывают для посетителей.
В воскресенье, 24 июня, сотрудники парка нашли мотоцикл и 11 велосипедов, которые были оставлены около входа в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и другим спортивным оборудованием, лежащим в корзинах. Сотрудники парка связались с местным футбольным клубом, который подтвердил, что эти вещи принадлежат 11 игрокам и их тренеру. По словам представителя клуба, они вошли в пещеру и не смогли выйти, потому что выход затопило из-за поднявшегося уровня воды, передает Thai PBS.
Как отмечает Bangkok Post, футболисты обычно тренируются на поле в Понг Пха каждые выходные. В воскресенье, 24 июня, свидетель видел, как тренер и футболисты вошли в пещеру.
Сотрудники парка прошли три километра вглубь пещеры, чтобы найти их, но должны были прекратить поиски из-за сильного дождя, из-за которого вода в ручье может подняться и заблокировать выход. В парке полагают, что футболисты и тренер все еще находятся внутри, пишет РБК.
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