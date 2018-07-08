В Таиланде началась эвакуация школьников и тренера, заблокированных наводнением в пещере
8 июля 2018 10:28
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В Таиланде началась эвакуация школьников и тренера, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг. Об этом сообщили в штабе спасателей. В операции участвуют 13 специалистов по водолазным работам, в том числе иностранные дайверы, передает Радио Маяк.
Выхода детей вместе из пещеры следует ожидать не раньше 17 часов по московскому времени. Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.
Поиски продолжались 10 дней. Детей и тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.
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