В Сети появилось еще одно видео с восхваляющим Украину хорватским игроком
10 июля 2018 09:53
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На этот раз игрок Домагой Вида сидит рядом с бывшим игроком национальной команды (а ныне представителем тренерского штаба) Ивицей Оличем и пьет пиво. Обсуждая с кем-то футбол, Вида произносит фразу «слава Украине», а дальше поет песню на сербском языке.
Как сообщает издание Blic, футболист предположительно общался по интернет-связи с сотрудниками ресторана «Белград» в Киеве, в котором работают представители югославской диаспоры в украинской столице. В конце он передает привет своему знакомому Йовану, пишет РБК.
Из видеозаписи невозможно точно понять, когда и где она была сделана. Однако Вида и Олич сидят в форме, изготовленной именно для чемпионата мира в России. По данным Blic, запись была сделана после четвертьфинального матча, в котором хорваты по пенальти обыграли сборную России.
Кроме того, нет данных, кто именно записал видео и с какой целью выложил в интернет.
Вида 7 июля записал вместе со своим старым знакомым по киевскому «Динамо» Огненом Вукоевичем видео, где кричал: «Слава Украине!» «Это победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!» — отмечал, в свою очередь, Вукоевич.
ФИФА расценила произнесенный лозунг как провокацию и сделала предупреждение Виде. Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии, был оштрафован. Позже Хорватский футбольный союз отстранил его от участия в делегации.
Домагой Вида (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/10/07/2018/5b440e4d9a7947c8684de87a?utm_source=tw_rbc
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/10/07/2018/5b440e4d9a7947c8684de87a?utm_source=tw_rbc
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