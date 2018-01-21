В США закрыли статую Свободы из-за приостановки работы правительства
21 января 2018 10:05
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Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посещения туристами из-за временной приостановки работы правительства США, пишут "Известия".
На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят суда к монументу, расставлены информационные таблички. Они сообщают, что посмотреть один из главных символов города с близкого расстояния пока нельзя.
На официальной странице объекта в Twitter говорится, что данная мера вызвана «временным прекращением ассигнований». Тем, кто уже купил билеты, организация предлагает их вернуть или пойти на другую экскурсию.
Как сообщал портал iz.ru, в субботу, 20 января, правительственные учреждения США прекратили свою работу после того, как резолюция о временном финансировании кабмина не набрала необходимое количество голосов в верхней палате американского парламента.
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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