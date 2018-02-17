В США появится памятник советским летчикам
17 февраля 2018 10:39
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Памятник советским летчикам, которые проходили обучение пилотированию и перегоняли гидросамолеты «Каталина», установят в городе Элизабет-Сити в Северной Каролине (США) до конца 2018 года. Об этом сообщает исполняющий обязанности мэра города Рик Кинг.
По его словам, памятник планируют установить до 1 декабря 2018 года. Скорость работ зависит от того, когда памятник доставят в США из России, сообщает Радио Маяк.
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