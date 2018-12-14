В США могут законодательно запретить iPhone

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Комиссия по международной торговле США (ITC) проверит законность продаж iPhone в США. Об этом сообщает iPhoneHacks.Проблема возникла после иска Qualcomm. Чипмейкер обвиняет производителя смартфонов в нарушении патентных прав в смартфонах с предустановленной iOS 11.ITC проверит Apple до 19 февраля 2019 года. За это время компании необходимо придумать вариант обхода патента Qualcomm.Ранее в Китае решением суда были запрещены продажи iPhone. Под запрет попали все модели девайсов Apple кроме последнего поколения. Запрет также связан с иском Qualcomm — чипмейкер уже несколько лет ведёт с Apple патентные споры, пишет Лайф.pixabay.com