В США могут законодательно запретить iPhone
14 декабря 2018 12:26
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Комиссия по международной торговле США (ITC) проверит законность продаж iPhone в США. Об этом сообщает iPhoneHacks.
Проблема возникла после иска Qualcomm. Чипмейкер обвиняет производителя смартфонов в нарушении патентных прав в смартфонах с предустановленной iOS 11.
ITC проверит Apple до 19 февраля 2019 года. За это время компании необходимо придумать вариант обхода патента Qualcomm.
Ранее в Китае решением суда были запрещены продажи iPhone. Под запрет попали все модели девайсов Apple кроме последнего поколения. Запрет также связан с иском Qualcomm — чипмейкер уже несколько лет ведёт с Apple патентные споры, пишет Лайф.
pixabay.com
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