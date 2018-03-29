В Румынии произошла авария на атомной электростанции
29 марта 2018 13:18
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Авария на атомной электростанции (АЭС) произошла в румынском городе Чернаводэ (уезд Констанца).
Как сообщает издание b1, второй блок атомной электростанции в Чернаводэ автоматически отключился от национальной энергетической системы утром в четверг. Завод работает только с одним реактором.
«Остановка первого блока АЭС в Чернаводэ была вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность», — говорится в заявлении компании-оператора Nuclearelectrica.
По данным СМИ, инцидент не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду, пишут "Известия".
25 марта утром по причине неполадки в одной из систем была осуществлена контролируемая остановка первого блока румынской АЭС.
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