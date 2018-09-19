В Польше "умерший" очнулся в холодильнике морга и ушёл на вечеринку
19 сентября 2018 11:26
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Житель польского города Семяновице-Сленске, который "умер" от алкогольного отравления, проснулся в морге и снова отправился на вечеринку. Как сообщает издание PatrztuNews, 31-летнего мужчину без чувств нашли у одного из ночных клубов.
Поляк изрядно выпил, после чего ему стало плохо. Приехавшие на место врачи констатировали его смерть и отправили тело в морг. Однако на этом приключения гуляки не закончились: он очнулся в холодильной камере. В отчаянии мужчина начал кричать и просить о помощи. Услышал мольбы "покойника" охранник морга.
Вытащив ящик, он увидел трясущегося от холода мужчину, который попросил дать ему одеяло. После того как "воскресший" выбрался из морозильной камеры и немного согрелся, он отказался от госпитализации и решил вернуться на вечеринку к друзьям.
Для врача, совершившего ошибку, история закончилась не столь позитивно. Его ждёт судебное разбирательство, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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