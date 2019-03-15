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В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек

15 марта 2019 12:46
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В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.

Полиция арестовала троих мужчин и одну женщину по обвинению в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщил комиссар полиции города в ходе пресс-конференции, которую транслировало издание New Zealand Herald. В результате стрельбы погибли десятки человек. По предварительным данным, теракт совершен на почве неонацизма и исламофобии.

Первоначально сообщалось о гибели 27 человек. Однако потом число жертв увеличилось до 40. Такую цифру, которая тоже не была окончательной, приводили CNN и ТАСС со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Затем представитель полиции Новой Зеландии Майк Буш сказал, что в ходе нападения были убиты 49 человек, передает TVNZ.

41 человек погиб при нападении на мечеть Аль-Нур. В другой мечети Линвуд были убиты еще семеро. Один пострадавший скончался в больнице.

Как ранее говорил представитель совета по вопросам здравоохранения провинции Кентербери, в больницу города Крайстчерч были доставлены 48 пострадавших с огнестрельными ранениями.

Джасинда Ардерн также отметила, что уровень оценки рисков для национальной безопасности повышен с низкого до высокого.

Власти рассматривают произошедшее как теракт. "Сейчас предельно ясно, что эти нападения можно охарактеризовать только как теракт", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

По словам комиссара полиции Майка Буша, все арестованные доставлены в полицию, где с ними работают следователи. "Пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются", - отметил комиссар. Представитель полиции не смог назвать точное количество погибших, отметив лишь, что в ходе инцидента пострадало "значительное число людей".

Также комиссар сообщил, что после стрельбы в припаркованных вблизи мечетей автомобилях были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, ни одно из которых не было приведено в действие.

Видеозапись задержания одного из подозреваемых опубликована прессой.

Вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

Полиция призвала горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы и государственные учреждения в городе закрыты. По данным посольства РФ в Новой Зеландии, граждан России среди пострадавших нет.

Управление гражданской авиации Новой Зеландии сообщило о том, что зона над городом Крайстчерч объявляется "контролируемым воздушным пространством". "Точное число погибших пока не известно. Но уже ясно, что это один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии", - сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сразу после нападения.

Ранее новозеландский авиаперевозчик Air New Zealand опубликовал заявление, в котором, в частности, сказано, что в связи с трагическими событиями в Крастчерче все авиабилеты, приобретенные на рейсы в город или из него, "считаются билетами с открытой датой и правом возврата с полной компенсацией стоимости". Эти данные приводит ТАСС.

Полиция Новой Зеландии также обратилась с просьбой о временном прекращении работы всех мечетей в стране. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter полиции.

"Мы продолжаем работать над расследованием происшествий в мечетях Крайстчерча и можем подтвердить, что это были два связанных друг с другом инцидента. На данном этапе пока ничего нельзя сказать о мотивах и намерениях нападавших, с которыми сейчас работают следователи. В связи с этим мы попросили все мечети в стране временно закрыть свои двери и советуем людям воздерживаться от посещения таких мест до особого уведомления", - указано в сообщении полиции.

Очевидцы сообщили о звуке взрыва, который раздался в пятницу в районе Бритомарт новозеландского Окленда, где расположены вокзал и торговый центр. По данным прессы, ранее в Бритомарте были обнаружены два бесхозных рюкзака. Полиция частично оцепила район. Подозрительные предметы были уничтожены с использованием робота-сапера, пишет newsru.com.



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