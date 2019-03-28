В NASA заявили о планах США постоянно присутствовать на Луне
28 марта 2019 09:55
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Администрация США намерена обеспечить постоянное американское присутствие на Луне. Об этом сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн в ходе слушаний в подкомитете Палаты представителей Конгресса.
По его словам, в приоритете ведомства — вернуться на поверхность спутника Земли и сделать «это не так, как во времена экспедиции Apollo», а остаться там.
«Это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой», — цитирует Брайденстайна агентство ТАСС.
Директор NASA назвал Луну «тренировочным полигоном», который позволит максимально адаптироваться к жизни на Марсе.
10 марта газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс увеличить расходы на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году. На следующий день в NASA обозначили сроки высадки людей на Луну — 2028 год, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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