В NASA попросили Россию отложить запуск "Союза" к МКС
28 марта 2019 13:59
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Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Байконура могут отложить на две недели по просьбе NASA, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что корабль стартует к МКС 6 июля. В экипаж войдут россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Возвращение на Землю планировалось 18 декабря.
NASA попросило перенести запуск на 20 июля, а также продлить миссию до февраля 2020-го, рассказал источник агентства.
По его словам, это позволит обеспечить присутствие на МКС не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых американских пилотируемых кораблей.
В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать эту информацию.
В 2011 году США перестали эксплуатировать многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские "Союзы".
Сейчас разработаны новые пилотируемые корабли: Dragon-2 (SpaceX) и Starliner (Boeing).
В марте прошел успешный испытательный полет на МКС корабля Dragon-2 в беспилотном режиме. В июле планируется уже пилотируемый запуск, но не исключен его перенос на более поздний срок.
В августе и ноябре пройдут испытательные беспилотный и пилотируемый полеты Starliner.
После этого Dragon-2 и Starliner сертифицируют для штатных полетов на станцию с экипажами.
Фото pixabay.com
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