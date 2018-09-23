В Мюнхене открылся фестиваль "Октоберфест"
23 сентября 2018 12:01
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Фестиваль пива Октоберфест уже открылся в Мюнхене и идёт на площадке "Терезин луг". Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисных центров Министерства иностранных дел России на своей странице в "Твиттере".
Это легендарное мероприятие проходит в Германии уже в 185-й раз. В этом году организаторы фестиваля ожидают принять более шести миллионов человек. Все желающие смогут в течение 16 дней наслаждаться баварским пивом и участвовать в народных гуляньях.
Согласно традиции мероприятие открыл бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, также он вскрыл бочки со свежесваренным хмельным напитком. А вот первым пиво выпил премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
В этом году стоимость одной кружки варьируется от 10,7 до 11,5 евро. В среднем во время фестиваля выпивается свыше семи миллионов литров пива! В качестве закуски посетителям предлагают традиционную немецкую кухню.
Отмечается, что на празднике будут усиленные меры безопасности. Посетителей просят не брать с собой большие сумки и рюкзаки, а на входе будет осуществляться личный досмотр. Вокруг "Терезиного луга" установлены дополнительные барьеры у проездов, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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