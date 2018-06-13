В Москве сегодня назовут страну-хозяйку ЧМ-2026
13 июня 2018 11:23
Голосование по выбору стран — организаторов чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 13 июня на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который открылся в Москве, пишут "Известия".
Работа конгресса продлится в течение дня. Выборы места проведения ЧМ-2026 значится под 13-м пунктом повестки.
На проведение мирового первенства претендуют Марокко, а также совместная заявка Канады, Мексики и США. Обе кандидатуры были одобрены 9 июня на заседании совета ФИФА, передает ТАСС.
Отмечается, что при выдвижении кандидатур федерация использовала принцип ротации континентов, не принимая заявки Европы (14 июня ЧМ-2018 откроется в России) и Азии (мундиаль в 2022 году пройдет в Катаре).
Кроме того, конгресс обсудит вопросы, касающиеся последних нюансов подготовки к стартующему в четверг чемпионату мира.
Ранее сообщалось, что ФИФА заработает на мировом первенстве в России рекордные $6,1 млрд, что на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия