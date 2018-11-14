В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
14 ноября 2018 12:52
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В городе Джакарта (столица Индонезии) вышел из строя аттракцион. Только чудом удалось избежать гибели и травмирования людей.
Инцидент произошёл 11 ноября в парке развлечений "Секатен". Колесо обозрения, набрав скорость, стало неожиданно вращаться в обратную сторону. В результате этого кабинки с людьми перевернулись.
В одной из кабинок находилась семья с ребёнком. Им повезло успеть взяться за поручни и дождаться помощи. Сотрудники парка тут же пришли на выручку гостям. Полиция сообщила, что никто не пострадал, пишет Лайф.
Фото: © Twitter / PattayaOne
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