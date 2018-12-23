В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
23 декабря 2018 11:38
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В Индонезии цунами смыло музыкантов местной рок-группы Seventeen, выступавших в тот момент на сцене. Момент удара стихии попал на видео, которое опубликовано на YouTube-канале пользователя Rizky Rifangga.
На кадрах видно, как фронтмен группы кричит в микрофон «We are Seventeen» (Мы — Seventeen), и в следующий момент задняя стена оказывается сметена волной.
Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии вечером 22 декабря. На данный момент известно о 62 погибших, 584 пострадали. Два человека пропали без вести. Сотни зданий разрушены, пишет Лента.
Фото: скрин видео
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