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Новости /  В мире  

В Индии мыши сгрызли банкноты в банкомате

20 июня 2018 10:45
161
В Индии мыши сгрызли банкноты в банкомате
Его не вскрывали несколько недель.

В Индии мыши сгрызли купюры в неработающем банкомате на сумму более 1,2 млн рупий (около 1,1 млн рублей).

Инцидент произошел в городе Тинсукия на востоке индийского штата Ассам. 20 мая банкомат перестал работать, однако решили его вскрыть для проверки только 11 июня, спустя несколько недель.

Как пишет телеканал «360», сотрудники обнаружили, что мыши уничтожили часть денег. Они разгрызли банкноты на мелкие кусочки. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются местной полицией, сообщают "Известия".
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