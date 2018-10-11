В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду
11 октября 2018 11:19
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Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет на использование пластиковых изделий, в том числе одноразовой посуды.
Как говорится в сообщении Европарламента, пластиковые тарелки, столовые приборы и прочие изделия, "на которые приходится более 70% морского мусора", планируется запретить на рынке ЕС с 2021 года.
Использование изделий, которым нет альтернативы, в ЕС хотят ограничить к 2025 году. Среди таких предметов — контейнеры для еды, десертов или мороженого. Аналогичный запрет также будет касаться отходов от табачных изделий.
Данные предложения будут представлены на голосование пленарной сессии Европарламента, которая пройдёт 22–25 октября, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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