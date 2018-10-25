В ЕС одобрены новые правила для системы Шенгена
25 октября 2018 10:45
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Европарламент одобрил новые правила работы с информационной системой Шенгенской зоны, сообщает РИА "Новости".
— Депутаты Европарламента приняли в среду три проекта правил, которые обновят Шенгенскую информационную систему (SIS), — заявила пресс-служба законодательного органа ЕС.
Новый порядок вводят, чтобы устранить лазейку в нынешних правилах, позволяющую нелегальным мигрантам уходить от ответственности. По существующей системе, даже если приезжему предписано покинуть европейскую страну по решению суда, он вполне может и не возвращаться на родину.
— Из-за отсутствия обмена информацией между странами ЕС гражданин третьей страны, в отношении которого вынесено решение о возвращении на родину, может легко избежать этого, перейдя в другое государство, — объяснил докладчик Европарламента Джерон Ленаэрс.
Теперь в зоне Шенгена введут систему оповещений о решениях национальных властей в отношении иностранцев-нелегалов. Сообщается, что система доступна пограничным, полицейским, таможенным, судебным и миграционным ведомствам.
Фото pixabay.com
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