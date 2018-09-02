В Донецке в эти минуты начинается церемония прощания с главой ДНР Александром Захарченко
2 сентября 2018 10:46
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В Донецке проходит церемония прощания с главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате теракта. Траурная церемония проходит в оперном театре в центре города. В ней примут участие первые лица самопровозглашенной республики, местные жители, а также официальные делегации из России, Южной Осетии, Абхазии и ЛНР.
Похоронят Захарченко на Аллее героев в Донецке. Глава ДНР погиб 31 августа в результате теракта. Уже известно, что диверсанты использовали безоболочное взрывное устройство. Оно было установлено на входе в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Взрыв прогремел в тот момент, когда Захарченко со спутниками заходил внутрь. Погиб также его охранник, ранены 11 человек. Первые подозреваемые задержаны, передает Радио Маяк.
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