В Британии кошку вернули хозяйке спустя 13 лет
8 августа 2018 11:38
84
Кошку по кличке Бу вернули хозяйке спустя 13 лет после пропажи. Когда питомец исчез, ему было четыре года, найти его помог имплантированный 17 лет назад, ещё котёнку, микрочип, сообщает Daily Mail.
Хозяйка Бу Джанет Адамович безуспешно искала свою любимицу, отчаявшись, она завела двух других кошек. Недавно Джанет позвонили и сказали, что её домашнее животное нашлось. Сначала женщина ответила, что обе её кошки дома, после чего ей сказали, что речь идёт о Бу.
Несмотря на свой возраст, усталость и обезвоживание, кошка здорова. Отмечается, что она сразу узнала хозяйку. Бу нашли в 65 километрах от места, где она пропала, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
263
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
719
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
628
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1167
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
937
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
980
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1576
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1562
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3249
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2336
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3476
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
770
Мероприятия