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В Австрии из-за жары служебных собак обули в ботинки

2 августа 2018 11:46
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В Австрии из-за жары служебных собак обули в ботинки
Помимо обуви собакам обустроили специальные ванночки.

В австрийской столице полицейских служебных собак стали обувать в специальные ботинки для защиты лап от горячего асфальта, сообщила пресс-служба полиции Вены на своей странице в Facebook. Последние дни в стране температура в тени составляет 36 градусов по Цельсию. С полудня солнце нагревает асфальт до такой высокой температуры, что собаки могут получить ожог лап.

Полиция Австрии отметила: перед тем как выйти на патрулирование или перед тем как выехать на задание, животные должны привыкнуть к новым, незнакомым ощущениям. Каждый кинолог сам решает, обувать своего четвероногого напарника или нет, — в зависимости от его поведения.

Помимо обуви собакам обустроили специальные ванночки, в которых они могут охладиться после долгой работы на жаре, пишет Лайф.

Фото: © facebook.com/WienerPolizei.at
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