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В Австралии питон попытался съесть кенгуру и чуть не подавился

7 марта 2019 13:15
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В Австралии питон попытался съесть кенгуру и чуть не подавился
По словам очевидицы, в какой-то момент ей даже стало жалко питона.

Жительница города Мишн-Бич, который находится в северной части австралийского штата Квинсленд, стала свидетельницей редкой охоты змеи на крупное млекопитающее. Утром 5 марта на территории своих владений Лиза Делани увидела, как аметистовый питон пытается съесть валлаби (вид сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых).

Длина взрослого валлаби может достигать 1 метра, поэтому пресмыкающееся, которое заглатывает добычу целиком, в течение нескольких часов пыталось проглотить пойманное животное. Однако в итоге питон вынужден был отказаться от столь "негабаритной" пищи, сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.

По словам свидетельницы происшествия, в какой-то момент ей даже стало жалко питона, и она принесла зонт, чтобы защитить его от палящего солнца. Вскоре из-за жары, или почувствовав опасность, змея избавилась от своего потенциального завтрака, пишет newsru.com.
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