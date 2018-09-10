В Арктике зафиксировано рекордное повышение температуры
10 сентября 2018 10:20
165
По итогам 2017 года средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23°С. Как сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Минприроды, это было рекордное потепление в нынешнем веке.
Потепление может повлечь за собой серьёзные последствия — как экономические, так и биологические. Например, если растают льды Северного Ледовитого океана, значительно ускорится и подешевеет перевозка грузов, однако регионы у побережья океана окажутся затопленными, пишет Лайф.
Отмечается, что в 2017 году на российской территории Арктики было зафиксировано превышение нормы осадков на 13%. Теплее обычного было на территории Якутии и Чукотки.
Ранее океанографы Йельского университета заявили, что обнаружили "тепловую бомбу" в льдах Арктики.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
230
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
360
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
511
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
933
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1695
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1125
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
371
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
515
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1448
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1034
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1119
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1083
Мероприятия