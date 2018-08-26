В 81 год умер американский сенатор Джон Маккейн
26 августа 2018 11:30
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Умер американский сенатор Джон Маккейн, ему был 81 год.
24 августа родственники объявили, что он прекратил лечение из-за необратимой прогрессии заболевания. О диагнозе впервые сообщили 19 июля 2017 года.
Соболезнования в связи с кончиной выразил президент США Дональд Трамп.
Маккейн неоднократно критически высказывался в адрес России. Сенатор выступал за ужесточение санкций против Москвы, пишут "Известия".
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