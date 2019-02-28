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Украина откажется от «Евровидения – 2020» в случае победы Лазарева

28 февраля 2019 13:29
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Украина откажется от «Евровидения – 2020» в случае победы Лазарева
В среду, 27 февраля, НОТУ объявила об отказе от участия в конкурсе «Евровидение – 2019» в Израиле.

Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев. Об этом 28 февраля заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой».

«Если победит РФ, то я предлагаю (в 2020 году. — Ред.) просто делать конкурс «Лучшая песня Украины», потому что мы не поедем на «Евровидение», — цитирует ее ТАСС.

В среду, 27 февраля, НОТУ объявила об отказе от участия в конкурсе «Евровидение – 2019» в Израиле. Победительницу национального отбора — певицу Maruv – не устроили жесткие условия контракта на участие в «Евровидении». В частности, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами и импровизировать на сцене. Кроме того, в документе было прописано требование «выполнять любые требования и указания НОТУ». За невыполнение этих условий артистке грозил крупный штраф.

Помимо Maruv, представлять Украину на конкурсе отказались группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров.

Россию на «Евровидении – 2019» будет представлять певец Сергей Лазарев, пишут "Известия".

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