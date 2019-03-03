Удочка спасла австралийских рыбаков от молнии во время бури в открытом море
3 марта 2019 11:28
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В Австралии трое рыбаков-любителей на шестиметровой алюминиевой лодке спаслись во время шторма благодаря удочке, которую использовали как громоотвод
В Австралии трое рыбаков-любителей на шестиметровой алюминиевой лодке спаслись во время шторма благодаря удочке, которую использовали как громоотвод. Буря застала мужчин в 18 километрах от берега, сообщает ABC. Шторм был такой силы, что рыбаки даже не смогли надеть спасательные жилеты.
В момент шторма в море находились четыре рыбацкие лодки. При этом надвигающаяся непогода, судя по данным радара, не представляла большой опасности. Однако у побережья буря неожиданно усилилась.
Рыбаки оставили в держателе удочку в качестве громоотвода. Это сработало: молния попала в удилище и взорвала катушку, после чего удочка загорелась. Один из рыбаков в момент попадания молнии находился в метре от удочки и чудом не пострадал.
Затем рядом с лодкой ударила еще одна молния, создав вокруг эффект красного свечения. Рыбакам с большим трудом удалось выбраться на сушу, но в результате все четыре лодки благополучно добрались до берега, пишет newsru.com.
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