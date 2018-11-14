Учёные собрались отказаться от эталона килограмма
14 ноября 2018 09:10
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Учёные собираются отказаться от использования эталона килограмма, который почти 130 лет хранится в Международном бюро мер и весов. Об этом сообщает Associated Press.
Используемый сейчас цилиндр из платино-иридиевого сплава и 40 его копий были выпущены Генеральной конференцией по мерам и весам ещё в 1889 году. Копии разослали в национальные бюро мер и весов разных государств, в том числе России. Их время от времени сверяют с эталоном в предместье Парижа. Сам оригинал хранится под тремя герметичными стеклянными колпаками, но всё равно пылится. При этом чистка цилиндра нежелательна, поскольку может привести к изменению его массы.
По данным агентства, вопрос о новом способе определения массы решат с помощью голосования 16 ноября в Версале на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам. Учёные предлагают использовать вместо эталона "баланс Киббла" (Kibble balance) — аппарат, который позволяет создать "электронный" килограмм с массой, равной произведению тока и напряжения, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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