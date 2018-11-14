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Учёные собрались отказаться от эталона килограмма

14 ноября 2018 09:10
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Учёные собрались отказаться от эталона килограмма
Международный прототип измерения массы хранится под тремя герметичными стеклянными колпаками, но всё равно пылится.

Учёные собираются отказаться от использования эталона килограмма, который почти 130 лет хранится в Международном бюро мер и весов. Об этом сообщает Associated Press.

Используемый сейчас цилиндр из платино-иридиевого сплава и 40 его копий были выпущены Генеральной конференцией по мерам и весам ещё в 1889 году. Копии разослали в национальные бюро мер и весов разных государств, в том числе России. Их время от времени сверяют с эталоном в предместье Парижа. Сам оригинал хранится под тремя герметичными стеклянными колпаками, но всё равно пылится. При этом чистка цилиндра нежелательна, поскольку может привести к изменению его массы.

По данным агентства, вопрос о новом способе определения массы решат с помощью голосования 16 ноября в Версале на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам. Учёные предлагают использовать вместо эталона "баланс Киббла" (Kibble balance) — аппарат, который позволяет создать "электронный" килограмм с массой, равной произведению тока и напряжения, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
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