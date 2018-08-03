Ученые заявили, что выяснили секрет пропажи кораблей в Бермудском треугольнике
3 августа 2018 09:57
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Исследователи из Университета Саутгемптона заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.
Ученые уверены, что причина массовой гибели кораблей кроется в 100-футовых океанических «волнах-убийцах», которые могут возникать в Бермудском треугольнике, пишет Daily Star.
Правда, впервые волны, о которых идет речь, были обнаружены только в 1997 году. Исследователи заявили, что они могут возникать из ниоткуда и имеют разрушительную силу, в результате чего даже самые большие суда могут утонуть, пишет телеканал «Звезда».
Чтобы проверить свою теорию, ученые создали модель USS Cyclops. Это огромное судно исчезло на территории Бермудского треугольника в 1918 году. На борту судна в момент крушения находилось 300 человек.
С помощью моделирования ученым удалось создать эффект «взрывающейся волны», которая, предположительно, стала причиной гибели корабля, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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