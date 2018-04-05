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Новости /  В мире  

Ученые рассказали о возможности похудеть при употреблении макарон

5 апреля 2018 09:06
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Ученые рассказали о возможности похудеть при употреблении макарон
Спустя три месяца участники исследования потеряли в среднем по 500 г.

Канадские ученые выяснили, что употребление макарон может привести к потере веса. Исследование медиков опубликовано изданием EurekaAlert.

Ученые проанализировали 30 исследований, в которых участвовали 2,5 тыс. человек, получавших практически все углеводы из макарон.

Участники экспериментов употребляли их по три раза в неделю. Каждая порция составляла примерно половину чашки стандартного размера.

Спустя три месяца участники исследования потеряли с таким рационом питания в среднем по 500 г.

«Работа показала, что человек может потерять в весе. Поэтому, вопреки распространенному мнению, макаронные изделия могут быть частью здоровой диеты», — отметил один из авторов исследования доктор Джон Сивенпипер.

Эксперты объяснили снижение веса тем, что макароны обладают низким гликемическим индексом, сообщают "Известия".
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