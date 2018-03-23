Ученые раскрыли причину живучести тараканов
23 марта 2018 09:49
42
Ученые из университета Южного Китая в Гуанчжоу выяснили, почему тараканы вида Periplaneta americana отличаются такой живучестью. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications.
По словам исследователей, устойчивость американского таракана к ядам и способность есть практически все объясняются очень длинным геномом. Геном американского таракана содержит около 3,5 млрд пар оснований, что даже больше, чем у человека. Также у насекомого очень большое количество белков, участвующих в расщеплении ядов. Это делает таракана устойчивым к токсинам.
Кроме того, огромное количество вкусовых рецепторов определяет всеядность американского таракана и позволяет ему эффективно обнаруживать еду, уточняет телеканал «Звезда».
Ранее в марте группа исследователей из Японии и России выяснила, что африканскому комару удается выдерживать неблагоприятные условия из-за того, что во время стресса он способен высушить свое тело, а потом вновь вернуться в исходное состояние, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1108
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
757
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
696
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1467
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
879
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
970
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1577
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
898
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4152
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2363
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2822
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2709
Мероприятия