Ученые обнаружили в космосе загадочные радиосигналы
31 октября 2018 10:44
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Австралийские ученые с помощью радиотелескопов обнаружили быстрые радиовсплески, которые не наблюдаются на низких частотах. При изучении их источников в космосе, объяснения явлению исследователи не нашли. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на Phys.org.
По словам специалистов из Университета Кертина (Австралия), сигналы представляют собой необычайно быстрые и яркие вспышки, поступающие из глубокого космоса.
При этом вырабатываемая в течение миллисекунд энергия сравнима с энергией, которое Солнце испускает в течение тысяч лет.
Астрономы провели поиск источников быстрых радиовсплесков с помощью радиоинтерферометра ASKAP, который фиксирует сигналы на высоких частотах (700-1800 мегагерц) и антенной решетки Murchison Widefield Array (MWA), способной улавливать излучение в диапазоне 80-300 МГц.
ASKAP зафиксировал несколько ярких источников на частоте 1,4 гигагерц, а MWA не увидел их, хотя был направлен в ту же область неба.
По словам ученых, такой результат является неожиданным, так как его нельзя объяснить явлением уширения импульса, в результате рассеяния радиоволн.
Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с какими-либо катастрофами в космосе, например, гибелью звезд. Но есть и те, кто связывает радиосигналы с действиями инопланетных цивилизаций, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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