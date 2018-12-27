Ученые назвали главные причины преждевременного старения
27 декабря 2018 12:08
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Ученые из Италии и Великобритании выяснили, что преждевременное старение вызывает частое употребление алкоголя и психоэмоциональное стрессовое состояние. Результаты их исследования опубликованы на портале bioRxiv.
Специалисты взяли образцы мочи и крови у 2239 человек, чтобы по результатам анализов оценить связь их биологического возраста с почти 100 тыс. признаков.
Выяснилось, что при старении изменяется активность определенных генов. Так, профиль метилирования становится другим — в некоторой части генома наблюдается дефицит метильных групп, в других их избыток — гиперметилирование, которое связано с высоким уровнем употребления спиртного, тревожностью и стрессом.
Есть и биохимические маркеры старения. Они коррелировали с лишним весом, депрессией и алкоголизмом.
Ранее ученые назвали способ «омолодить» мозг. Оказалось, что это — регулярные физические упражнения, пишут "Известия".
pixabay.com
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