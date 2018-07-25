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Новости /  В мире  

Ученые нашли новую опасность сахара

25 июля 2018 10:53
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Ученые нашли новую опасность сахара
Он увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что потребление двух с половиной чайных ложек сахара в день увеличивает риск развития болезни Альцгеймера и синильной деменции.

Как сообщает Daily Mail, результаты исследования были представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Выводы ученых основываются на многолетнем исследовании, проведенном среди 2226 человек, не имеющих признаков деменции.

Добровольцев просили рассказать, добавляют ли они сахар в еду и напитки и в каком объеме.

В течение семи лет болезнь Альцгеймера развилась у 426 участников эксперимента, сообщают "Известия".
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