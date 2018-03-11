Ученые из Университета Невады нашли алмаз с «инопланетным» льдом

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Исследователи случайно обнаружили камень в образцах, извлеченных из мантии Земли. Когда ученые просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа, они выяснили, что внутри сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII.Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science. Обычно такая форма имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда, имеют кубическую молекулярную форму. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле, передает Радио Маяк.