Убийца Леннона рассказал, о чём думал перед преступлением
17 ноября 2018 12:14
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Убийца британского певца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен во время заседания комиссии по условно-досрочному освобождению рассказал, о чём он думал перед преступлением и какие эмоции испытывал после. Об этом сообщает The Daily Mail.
Чепмен рассказал, что специально выбрал экспансивные пули (которые увеличиваются в диаметре при попадании в мягкие ткани), чтобы быть уверенным в результате, хотя он и не хотел, чтобы артист страдал.
— Я слишком далеко зашёл. Я помню, как подумал: "Эй, теперь у тебя есть альбом, он поставил на нём автограф, просто иди домой", — однако я никак не мог уйти домой, — рассказал преступник.
Он также отметил, что сразу после убийства он не понимал, какие испытывает эмоции, однако сейчас у него ежегодно усиливается чувство стыда.
Кроме того, он рассказал, что не испытывал никакой ненависти к Леннону, а преступление было бессмысленным поступком, пишет Лайф.
Напомним, Леннона убили 8 декабря 1980 года. Чепмен пять раз выстрелил ему в спину, когда музыкант вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. Ранее жена Леннона Йоко Оно попросила не выпускать на свободу убийцу своего знаменитого мужа.
Фото: © Wikipedia
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