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Твиттер за два месяца заблокировал более 70 миллионов фейковых аккаунтов

7 июля 2018 10:26
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Твиттер за два месяца заблокировал более 70 миллионов фейковых аккаунтов
С октября 2017 года темп блокировки пользователей в социальной сети увеличился вдвое.

Твиттер за два месяца заблокировал более 70 миллионов фейковых и подозрительных аккаунтов с целью сократить распространение ложной информации на платформе. Об этом сообщает газета «Вашингтон пост».

По информации издания, с октября 2017 года темп блокировки пользователей в социальной сети увеличился вдвое, и в последние месяцы ежедневно блокируется более миллиона аккаунтов. Кампания Твиттер против интернет-ботов набирает обороты несмотря на то, что может привести к снижению числа пользователей соцсети.

По мнению вице-президента платформы Дела Харви, «свобода слова уже не так важна, если люди не чувствуют себя защищенными». В мае социальная сеть анонсировала изменения своих алгоритмов для отслеживания нарушений. По данным газеты, на следующей неделе компания сделает новое заявление, касающееся данной инициативы, передает Радио Маяк.


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