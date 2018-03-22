Трамп оправдался за поздравление Путина
22 марта 2018 09:17
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Президент США Дональд Трамп заявил, что правильно поступил, поздравив Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. По его словам, фейковые медиа сошли с ума, "потому что они хотели , чтобы я его критиковал".
Ладить с Россией – это хорошо ", – написал Трамп в своем "Твиттере". Глава Белого дома отметил, что сотрудничество с Россией может позволить решить проблемы Сирии, Украины, Ирана, КНДР, гонки вооружений и помочь в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ, передает Радио Маяк.
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