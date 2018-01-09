Трамп будет баллотироваться в президенты на выборах 2020 года
9 января 2018 11:40
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Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году выборах главы государства. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли, передает Радио Маяк.
При этом он отметил, что за время пребывания на посту главы американский администрации Трамп уже добился значительных успехов в области экономического развития, а также, со слов Гидли, "обеспечил разгром запрещенной террористической организации ИГИЛ".
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