Telegram сообщил об устранении причины сбоя
14 октября 2018 12:25
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Telegram выявил и устранил причину сбоя в работе мессенджера, который коснулся пользователей из Европы, Ближнего Востока и Африки.
— У пользователей из Африки, Ближнего Востока и Европы, у которых наблюдались проблемы с мессенджером, сейчас должно быть всё в порядке. Некоторое время могут наблюдаться остаточные эффекты (например, в супергруппах и каналах), они вскоре устранятся сами. Спасибо вам за ваше терпение, приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении Telegram в "Твиттере".
Около 21:00 мск накануне пользователи из Европы сообщили о сбоях в работе мессенджера. Позже в Telegram заявили о проблеме с одним из серверных кластеров, пишет Лайф.
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