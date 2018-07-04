Таиланд: спасатели готовятся выводить спасенных детей на поверхность
4 июля 2018 09:26
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Спасатели в таиландской пещере готовятся выводить спасенных детей на поверхность. Окончательное решение о проведении сложной операции будет принято в течение дня, сообщает местное телевидение. 12 школьников с тренером находятся в шести километрах от основного входа в подземный комплекс. Им, не умеющим даже плавать, придется в сопровождении профессиональных военных пловцов преодолевать с аквалангом полностью затопленные участки длиной до 200 метров.
Около десяти дней назад школьная футбольная команда отправилась после тренировки в горный парк, где решила посетить пещеру. Однако выбраться уже не смогли: ливни затопили выход. Всех мальчиков и тренера нашли истощенными, но живыми, передает Радио Маяк.
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