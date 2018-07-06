Таиланд: Погиб водолаз, участвующий в операции по спасению школьников из пещеры
6 июля 2018 10:22
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Один из водолазов, участвующих в операции по спасению школьников из пещеры в Таиланде, погиб. По данным местных властей, 38-летний офицер ВМС доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья туда, где находятся дети. На обратном пути он потерял сознание. Попытки реанимировать аквалангиста не увенчались успехом.
Напомним, операция продолжается уже почти две недели. Дети из футбольной команды, а также их тренер оказались в ловушке во время экскурсии в пещеру Кхао Луанг.
Сейчас им доставляют пищу и медикаменты и разрабатывают вариант выхода людей с помощью аквалангов, передает Радио Маяк.
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