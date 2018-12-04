Церемония прощания с Бушем-старшим проходит на Капитолийском холме
4 декабря 2018 09:27
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Церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим проходит на Капитолийском холме. Гроб с его телом установили в центральном зале Конгресса, сообщают местные СМИ. Бывшие и действующие руководители иностранных государств, дипмиссий и простые американцы придут попрощаться с политиком. Почтить память умершего пришли накануне вечером действующий американский президент Дональд Трамп и его супруга Мелания.
Визит четы состоялся после того, как лидеры конгресса от двух партий провели церемонию прощания. На ней присутствовали сын покойного – бывший президент Джордж Буш-младший, ряд членов кабинета Буша-старшего и другие высокопоставленные лица. С речью выступил вице-президент Майк Пенс, передает Радио Маяк.
Джордж Буш-старший умер в на 95-м году жизни 30 ноября. Он руководил страной с 1989 по 1993 год.
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