ЦИК Украины обработал 100% протоколов на выборах президента Украины
4 апреля 2019 09:54
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По итогам первого тура победил шоумен Владимир Зеленский. Он набрал более тридцати процентов голосов избирателей, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали около 16 процентов граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13%, передает Радио Маяк.
Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,6%. Таким образом, во второй тур проходят Зеленский и Порошенко. Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Второй тур пройдет 21 апреля.
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