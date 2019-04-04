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ЦИК Украины обработал 100% протоколов на выборах президента Украины

4 апреля 2019 09:54
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ЦИК Украины обработал 100% протоколов на выборах президента Украины Второй тур пройдет 21 апреля.
Второй тур пройдет 21 апреля.

По итогам первого тура победил шоумен Владимир Зеленский. Он набрал более тридцати процентов голосов избирателей, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали около 16 процентов граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13%, передает Радио Маяк.

Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,6%. Таким образом, во второй тур проходят Зеленский и Порошенко. Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов.

Второй тур пройдет 21 апреля.
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